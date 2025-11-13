Cagliari, fermata a bordo di un’Alfa Mito rubata: 50enne denunciata

I controlli iniziali hanno subito evidenziato una difformità tra il numero di telaio del veicolo e la targa apposta, risultata appartenere a un'altra vettura

Una donna di 50 anni, disoccupata e residente nel Sud Sardegna, è stata deferita in stato di libertà dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari nelle prime ore del mattino con l’accusa di ricettazione.

L’intervento è scattato quando i militari hanno fermato la donna in Piazza della Repubblica mentre era alla guida di un’Alfa Romeo Mito. I controlli iniziali hanno subito evidenziato una difformità tra il numero di telaio del veicolo e la targa apposta, risultata appartenere a un’altra vettura.

Questo primo indizio ha portato ad ulteriori accertamenti che hanno permesso di confermare che l’auto era stata rubata e il furto denunciato lo scorso ottobre da una 37enne cagliaritana.

L’autovettura è stata quindi sottoposta a sequestro. La Sezione Radiomobile sta proseguendo con le indagini per ricostruire l’intera filiera delittuosa e identificare l’origine della ricettazione.

