Lutto a Buddusò per Giacomino Demontis, morto travolto dal suo camion

Nuova tragedia sulle strade della Sardegna. Un camionista di 72 anni, Giacomino Demontis, originario di Buddusò, è morto dopo essere rimasto schiacciato dal suo stesso camion lungo la Statale 128 bis, nel territorio di Pattada.

L’incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe fermato il mezzo per un possibile problema al carico. Nel momento in cui è sceso, il camion si sarebbe mosso improvvisamente, forse perché non era stato inserito il freno a mano o per un malfunzionamento dello stesso, travolgendolo e schiacciandolo.

I soccorritori del 118 sono intervenuti con ambulanze ed elisoccorso, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma il camionista è deceduto a causa di un grave trauma toracico.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Ozieri, che hanno messo in sicurezza il mezzo e l’area circostante, i Carabinieri e i tecnici dello Spresal per gli accertamenti del caso. La Procura della Repubblica di Sassari ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente.

La tragedia ha profondamente colpito la comunità di Buddusò, già in lutto per i funerali solenni di Sebastiano Marrone, il giovane carabiniere morto in un incidente stradale nel Foggiano. La notizia della morte di Demontis si è diffusa in paese proprio poco prima della cerimonia funebre, portando ulteriore dolore su una comunità già provata.

