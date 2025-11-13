Il gol di Deiola candidato al Puskas Award: è l’unico italiano in lizza

La splendida rete di Alessandro Deiola, realizzata lo scorso 18 maggio all’Unipol Domus durante Cagliari-Venezia, è ufficialmente in corsa per il Fifa Puskas Award, il prestigioso riconoscimento che premia ogni anno il gol più bello del mondo.

Un’azione corale perfetta con 13 passaggi consecutivi, scambi di prima e colpi di tacco che hanno portato il centrocampista di San Gavino a concludere con un interno destro a giro che si è insaccato sotto l’incrocio dei pali. Il gol ha chiuso il match sul 3-0 tra gli applausi del pubblico di casa.

Il gol di Deiola è stato così inserito dalla Fifa nella lista delle undici reti candidate al premio, risultando l’unica italiana in concorso. Il riconoscimento, intitolato alla leggenda ungherese Ferenc Puskas, celebra i gol più spettacolari realizzati tra l’11 agosto 2024 e il 2 agosto 2025. Nell’albo d’oro del premio figurano campioni come Cristiano Ronaldo, Neymar e Zlatan Ibrahimovic, a testimonianza del prestigio del riconoscimento.

Il vincitore sarà scelto attraverso una votazione congiunta: il 50% dei voti sarà espresso dai tifosi, mentre l’altro 50% sarà determinato da una giuria di Fifa Legends. I tifosi possono già votare il gol di Deiola registrandosi sul sito ufficiale della Fifa.

