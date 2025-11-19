Shock a Ploaghe, rinvenuto uno scheletro umano nelle campagne

Il teschio umano è stato ritrovato nelle campagne tra Ploaghe e Codrongianos da un trattore che lavorava la terra

Un trattore in azione nei campi tra Ploaghe e Codrongianos ha riportato alla luce un macabro segnale: un teschio umano è emerso dal terreno appena smosso nella mattinata di sabato.

La scoperta ha immediatamente innescato l’apparato investigativo, alimentando al contempo una triste speranza: quella di poter finalmente chiudere il cerchio su vicende dolorose e irrisolte, relative a persone scomparse nel nulla. Sarà necessario attendere l’esito delle analisi medico-legali per ottenere elementi certi sull’identità dei resti, ma il ritrovamento riapre il dibattito su casi di cronaca come quelli di Guido Manca e Gianni Pittui.

I due anziani erano svaniti nel nulla da una delle comunità protette gestite dalla Fondazione San Giovanni Battista, situate nel territorio. La possibilità che questi resti appartengano a uno dei due dispersi ha riacceso l’attenzione su quelle sparizioni che da tempo affliggono la comunità.

