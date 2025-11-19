Martina Lattuca, proseguono le ricerche: in campo anche elicotteri e droni

L'unica indicazione giunta ai soccorritori è il ritrovamento di uno zaino contenente i suoi documenti personali e di una singola scarpa

Le squadre di soccorso sono mobilitate senza sosta per ritrovare Martina Lattuca, la 49enne di cui si sono perse le tracce da ieri pomeriggio nella zona di Calamosca. Nonostante il massiccio impiego di forze, della donna non c’è ancora alcun segno.

L’unica indicazione giunta ai soccorritori è il ritrovamento di uno zaino contenente i suoi documenti personali e di una singola scarpa, che si presume appartenesse proprio alla donna scomparsa.

Le operazioni, coordinate dalla Prefettura di Cagliari, vedono la partecipazione di oltre 30 tecnici del Soccorso Alpino, decine di Vigili del fuoco, personale della Guardia Costiera, dei Carabinieri e del Corpo Forestale. L’intera area compresa tra Calamosca, la Sella del Diavolo e Cala Fighera è stata battuta da terra, mare e cielo, con l’impiego di sommozzatori, cani molecolari, droni ed elicotteri.

