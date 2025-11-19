Bonnanaro, lungo la strada statale 131 trovato e soccorso un cinghiale ferito

Le prime verifiche indicano che il massiccio esemplare sarebbe stato investito da un veicolo che non si è fermato per prestare soccorso

Un automobilista ha lanciato l’allarme ieri pomeriggio dopo aver notato un flebile movimento tra l’erba alta ai margini della Statale 131, all’altezza di Bonnanaro. All’interno di un fossato, si nascondeva un grosso cinghiale adulto, gravemente ferito e visibilmente spaventato.

Le prime verifiche indicano che il massiccio esemplare sarebbe stato investito da un veicolo che non si è fermato per prestare soccorso. L’animale, sopraffatto dal dolore, è riuscito a trascinarsi fino al ciglio della carreggiata, dove ha cercato rifugio scavando una buca nel terreno per proteggersi dal flusso incessante del traffico.

La macchina dei soccorsi è stata attivata tempestivamente. Gli agenti della Polizia Stradale sono intervenuti per primi, mettendo in sicurezza la zona e gestendo la circolazione per prevenire ulteriori incidenti. Subito dopo, un veterinario è giunto sul posto per sedare l’animale e fornirgli le prime cure essenziali. Il cinghiale è stato infine trasportato in un centro specializzato per ricevere assistenza e valutazioni approfondite sul suo stato di salute.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it