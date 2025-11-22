Cagliari, nuovi investitori per la società isolana: ecco chi è Maurizio Fiori

Il Cagliari Calcio ha ufficializzato l'ingresso di un nuovo partner internazionale nelle quote societarie; si tratta di Maurizio Fiori: ecco chi è

Il Cagliari Calcio ha ufficializzato l’ingresso di un nuovo partner internazionale nelle quote societarie: si tratta di Maurizio Fiori, manager di origine sarda e Amministratore Delegato della società di investimento Praxis Capital Management.

Fiori, attraverso la sua società, ha finalizzato l’acquisizione di una partecipazione di minoranza qualificata nel Club rossoblù. L’operazione non mira a stravolgere gli assetti dirigenziali, ma a supportare in modo strategico il percorso di crescita già avviato. L’obiettivo primario di questo ingresso è contribuire con competenze di alto profilo e un network globale che possa rafforzare l’innovazione e la presenza internazionale del Cagliari.

È stato specificato che il Presidente Tommaso Giulini manterrà in ogni caso il controllo e la guida operativa del Club, affiancando Fiori come socio di minoranza qualificato. L’investimento rappresenta quindi l’unione tra l’esperienza manageriale sarda di Fiori e capitali esterni a sostegno del progetto sportivo e del consolidamento societario.

Maurizio Fiori, nuovo investitore sardo

Maurizio Fiori ha costruito una lunga e solida carriera nel settore finanziario e del management a livello internazionale. È un dirigente che vanta un curriculum consolidato in ambiti chiave come l’asset management (ovvero la gestione patrimoniale), il private equity e la finanza aziendale (corporate finance).

Fiori ha ricoperto in precedenza posizioni di vertice e di grande responsabilità all’interno di diverse multinazionali e società di investimento, distinguendosi spesso per aver operato con successo su mercati esteri e per aver gestito complesse operazioni transfrontaliere e di ristrutturazione societaria. Le sue competenze professionali spaziano dalla finanza più complessa al settore immobiliare (real estate), una versatilità che lo rende una figura con una visione strategica ampia e molto stimata nel panorama degli investimenti.

Praxis Capital Management e la strategia di investimento

La sua società, Praxis Capital Management, opera come un vero e proprio veicolo d’investimento concentrato sull’acquisizione di partecipazioni strategiche in aziende che manifestano un elevato potenziale di crescita. L’investimento nel Cagliari Calcio, in particolare, che avviene tramite l’acquisizione di una quota di minoranza qualificata, esemplifica chiaramente la strategia di Fiori: consolidare e sviluppare le società in portafoglio, specialmente quelle dotate di un brand forte ma bisognose di una decisa accelerazione nel processo di internazionalizzazione.

L’interesse dimostrato da Fiori per il Club sardo assume un significativo valore aggiunto, poiché è interpretato come la sintesi tra il successo di un manager di origini isolane e l’intenzione di reintrodurre nel contesto locale il know-how e il network costruiti su scala globale, fornendo così al Cagliari nuove e concrete opportunità di crescita economica e di scouting oltre i confini nazionali.

