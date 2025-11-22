Maracalagonis, trovato ubriaco alla guida: giovane 24enne denunciato

L'automobile, di proprietà del genitore, è stata riconsegnata al proprietario mentre al ragazzo è stata ritirata la patente di guida

Un operaio ventiquattrenne, incensurato, è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Quartu Sant’Elena, in quanto sospettato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, durante la notte scorsa.

L’episodio si è verificato durante un controllo stradale di routine. L’uomo, che era alla guida di un’utilitaria di proprietà del genitore, è stato sottoposto al test con l’etilometro. L’accertamento ha rivelato un tasso alcolemico superiore di oltre tre volte il limite consentito dalle norme vigenti.

Di conseguenza, la patente di guida del giovane è stata immediatamente ritirata, e il veicolo è stato riconsegnato al legittimo proprietario.

