Juventus-Cagliari, Pisacane: “Servirà entusiasmo, Mina a rischio per una contusione”

Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di sabato 29 novembre, ore 18:00 all’Allianz Stadium, contro la Juventus di Luciano Spalletti; il match è valevole per la 13a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 sotto la direzione del sig. Valerio Crezzini.

Partita contro la Juventus: “Amarezza dopo la gara contro il Genoa, l’umore non era dei migliori perché prendere 3 gol e pareggiare all’ultimo non fa mai piacere. Abbiamo mostrato spirito e carattere ma anche lacune in fase difensiva. La Juve è una squadra che è lì con il Como, non ci sono partite facile ma la fortuna è che tutte partono da 0-0. Dobbiamo crederci e avere entusiasmo per dire la nostra”.

Situazione della squadra: “Prendere gol dispiace sempre ed è normale che ci siano stati errori. Contro il Como siamo stati solidi in fase difensiva, in casa contro il Genoa abbiamo provato a prenderli da subito e se qualcuno non lavora bene sulle scalate vanifica il lavoro di tutti. Dobbiamo cercare di fare meno danni possibili, a noi la gara scorsa ha lasciato qualche spunto positivo per ripartire bene dalla gara contro la Juve. Non dobbiamo mettere la polvere sotto il tappeto ma affrontarla e toglierla”.

Sui singoli: “I giocatori come Folorunsho che mi sta dando in termini di interscambio tattico, ci da equilibrio in campo. Adopo è entrato bene contro il Genoa, mentre Prati non si è espresso per quello che ci aspettiamo”.

Sugli infortunati: “Mina è in forte dubbio a causa di una contusione, fuori restano Zé Pedro e Belotti, per il resto sono tutti arruolabili. Se non giocherà Mina abbiamo altri giocatori, non mi piango addosso e non cerco alibi, se ci sono 5 cambi tutti possono incidere ma non ho la sfera di cristallo, la squadra ha bisogno di tutti”.

Su Gaetano possibile titolare: “E’ un giocatore come tutti gli altri, quando gioca accende la luce ma quando decidi di andare uomo contro uomo a tutto campo, come contro il Genoa, si è deciso di farlo entrare in corsa. Gaetano è alla ricerca della migliore condizione e mi auguro che possa ritagliarsi maggior spazio”.

