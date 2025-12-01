Lavori sulla rete Mulargia-Flumendosa, a Cagliari rischio acqua torbida

La manutenzione straordinaria avviata da Enas sulla linea Mulargia-Flumendosa modifica temporaneamente la fornitura di acqua grezza destinata ai potabilizzatori di San Michele e Simbirizzi. L’Ente Acque della Sardegna ha infatti attivato la fonte alternativa dell’invaso del Cixerri, che in questi giorni sta alimentando la rete al posto della condotta principale.

Il ricorso al Cixerri comporta tuttavia alcune criticità. L’acqua grezza proveniente dall’invaso presenta una qualità inferiore rispetto a quella della linea Mulargia-Flumendosa, complice anche il lungo periodo di inattività delle infrastrutture di trasporto. Abbanoa avverte che potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di torbidità nell’acqua distribuita ai centri riforniti dai due potabilizzatori.

Le zone interessate sono Cagliari, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato, Settimo San Pietro e Maracalagonis. I tecnici della società idrica hanno predisposto misure per limitare disagi e hanno intensificato i controlli sulla qualità dell’acqua lungo tutta la rete di distribuzione. Il ritorno alle consuete condizioni operative è previsto a partire da venerdì 5 dicembre.

