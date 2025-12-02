Cagliari, ruba un pannello zincato da una scuola: 44enne arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato durante un controllo nella periferia cittadina e sarà giudicato per direttissima

Durante la notte tra il 1° e il 2 dicembre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Provinciale di Cagliari hanno arrestato un 44enne disoccupato del capoluogo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di furto aggravato.

L’uomo è stato intercettato mentre si aggirava con fare sospetto in una zona periferica della città, circostanza che ha spinto i militari a procedere con un controllo. La perquisizione personale ha rivelato il possesso di un pannello zincato appena divelto dalla recinzione di un istituto scolastico poco distante. I successivi accertamenti hanno confermato la natura furtiva del materiale, consentendo di ricostruire rapidamente l’accaduto.

Il 44enne è stato accompagnato in caserma per le procedure di rito e trattenuto in stato di arresto. Per lui è stata fissata per oggi l’udienza con rito direttissimo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.

