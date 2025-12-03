Quartu di nuovo senz’acqua, nuova rottura in via Manara

Un’altra notte di disagi per Quartu Sant’Elena, rimasta ancora una volta senza acqua a causa di una nuova rottura nella condotta principale di via Manara. Il guasto si è verificato poco dopo mezzanotte e ha costretto i tecnici di Abbanoa a intervenire con urgenza, chiudendo il serbatoio cittadino e sospendendo l’erogazione in tutto il centro abitato.

Nelle prime ore del mattino la città è rimasta a secco, lasciando intere famiglie senza servizio e costringendo diverse scuole a chiudere. Il blackout idrico ha scatenato la rabbia dei residenti sui social e riacceso il dibattito politico.

Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia ha puntato il dito contro Abbanoa e Comune, ricordando che la rottura arriva a meno di dieci giorni dalla denuncia del 25 novembre e dopo il recente tavolo tecnico tra sindaco e gestore. “Siamo di fronte a un fatto gravissimo e non più tollerabile” si legge nella nota. “Quartu si ritrova punto e a capo, con guasti continui che paralizzano famiglie, scuole e attività economiche”.

Secondo Fratelli d’Italia la rete idrica cittadina è in condizioni critiche, mentre gli interventi eseguiti finora non avrebbero garantito soluzioni definitive. Da qui la richiesta di un cambio di passo immediato e di un piano strutturato, trasparente e verificabile per evitare che la città continui “a svegliarsi ogni settimana in piena emergenza idrica”.

Il sindaco Graziano Milia, dopo l’ultimo episodio, aveva chiesto con forza un intervento risolutivo ad Abbanoa, invocando un incontro urgente con i vertici dell’ente.

Da questa mattina alle prime luci dell’alba i tecnici Abbanoa sono al lavoro. In una nota il Comune ipotizza “a metà mattina” il ripristino dell’erogazione, dal cantiere si parla delle ore 10 circa.

