Condotta dell’acqua rotta, Quartu ha il suo geyser | Video

Un’altra notte difficile per Quartu Sant’Elena, ancora una volta ostaggio delle criticità della rete idrica. Una nuova rottura nella condotta primaria di via Manara ha provocato un violento sversamento d’acqua che, come mostrano i video diffusi sui social dai residenti, ha trasformato l’asfalto in un grande cratere e allagato l’intera carreggiata.

Per consentire l’avvio immediato dei lavori di riparazione, il serbatoio cittadino è stato chiuso e l’erogazione dell’acqua sospesa in gran parte del centro abitato. Le squadre di Abbanoa sono operative dalle prime ore del mattino e puntano a ripristinare il servizio entro metà mattina, con una stima che al momento indica le 10 come orario possibile.

Si tratta del secondo guasto significativo in meno di dieci giorni, una frequenza che sta alimentando la rabbia dei cittadini, sempre più attivi nel denunciare disservizi e disagi attraverso i social network. La situazione arriva a pochi giorni dalla richiesta, avanzata dal sindaco Graziano Milia, di un incontro urgente con i vertici di Abbanoa per affrontare lo stato critico della rete idrica quartese.

Intanto sui social monta la rabbia dei residenti, all’ennesima giornata di disagi. I video del guasto hanno subito fatto il giro dei gruppi e delle chat. Nelle immagini diffuse da Luigi Mocco si vede molto bene l’impressionante sversamento idrico, un vero e proprio geyser islandese nel pieno centro di Quartu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it