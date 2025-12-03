Spaccio a Portoscuso, in arresto un 35enne

Il 35enne è stato sorpreso a cedere cocaina, in casa aveva altra droga e materiale per il confezionamento

Un’operazione mirata al contrasto dello spaccio di droga ha portato, nella notte tra il 2 e il 3 dicembre, all’arresto di un 35enne di Portoscuso, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Iglesias lo hanno colto in flagrante mentre cedeva tre dosi di cocaina, per un totale di 1,8 grammi, a un 36enne del posto.

Quest’ultimo, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha provato a disfarsi dello stupefacente e ha spintonato i militari, venendo subito bloccato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Le verifiche successive, svolte sul posto e nell’abitazione dell’arrestato, hanno permesso di rinvenire altri 7,8 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e 705 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Parallelamente, i Carabinieri hanno ricostruito l’intera dinamica dello scambio illecito avvenuto poco prima dell’intervento. Conclusi gli accertamenti, il 35enne è stato trasferito in caserma e successivamente condotto al Tribunale di Cagliari per la direttissima disposta dall’Autorità giudiziaria nella mattinata odierna.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it