Sassari, operaio travolto da un muletto nel deposito: grave un 27enne

L’incidente è avvenuto alle prime luci del mattino in un’azienda di via Sassari: il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Sassari, dove un operaio edile di 27 anni è rimasto schiacciato da un muletto mentre stava movimentando del materiale nel deposito di un’impresa.

L’episodio è avvenuto intorno alle 7 in via Buddi Buddi, quando il giovane, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato travolto dal mezzo per cause ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza medicalizzata del 118, che ha prestato le prime cure al lavoratore prima di trasferirlo d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata. Le sue condizioni sono gravi: la prima diagnosi parla di un importante trauma addominale da schiacciamento.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it