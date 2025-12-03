Cagliari, pedone investito in viale Trieste: traffico rallentato

Incidente questa mattina in viale Trieste a Cagliari, fortunatamente senza gravi conseguenze. Un pedone è stato investito da un bus all’altezza della chiesa del Carmine, riportando lievi escoriazioni al volto.

L’uomo, un anziano, è stato colpito dal mezzo mentre attraversava la strada e la dinamica è in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine. La persona travolta, subito soccorsa dai passanti e dall’autista che si è immediatamente fermato, non ha riportato fortunatamente traumi importanti, anche perché il bus viaggiava a bassa velocità.

Qualche disagio al traffico, con le auto in coda per diversi minuti e tutto il viale Trieste percorso a passo d’uomo.

