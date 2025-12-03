Capoterra, rifiuti domestici nei cestini pubblici: “furbetto dell’aliga” incastrato

Un furbetto che conferiva illecitamente i propri rifiuti è stato individuato grazie al sistema di videosorveglianza comunale: "Tolleranza zero" promette il sindaco Garau

A Capoterra le telecamere comunali hanno colto in flagrante un nuovo caso di abbandono illecito dei rifiuti. Un uomo è stato infatti ripreso mentre svuotava la spazzatura di casa all’interno dei cestini pubblici destinati esclusivamente ai piccoli conferimenti dei passanti. Le immagini, acquisite dopo una segnalazione della Teknoservice, hanno permesso di identificarlo con chiarezza.

Il sindaco Beniamino Garau, intervenendo sui social, ha annunciato una linea durissima nei confronti di chi viola le regole sul decoro urbano. “Ribadiamo con assoluta fermezza che nel nostro Comune vige la tolleranza zero” scrive. “Chi inquina, deturpa o compromette il decoro urbano non offende soltanto l’ambiente, ma manca di rispetto all’intera collettività e al lavoro degli operatori che ogni giorno garantiscono pulizia e ordine nel territorio”.

L’amministrazione comunale applicherà tutte le sanzioni previste e continuerà a intensificare i controlli. “Continueremo a vigilare, a intervenire e a utilizzare ogni strumento disponibile per contrastare con determinazione l’abbandono dei rifiuti”.

