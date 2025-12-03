Gianfranco Zola, arriva la nomina ad ambasciatore sport italiano nel mondo

Una cerimonia interamente dedicata al mondo dello sport, in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina, si è tenuta ieri sera all’Ambasciata d’Italia a Londra. Durante l’evento, l’Ambasciatore Inigo Lambertini ha conferito l’onorificenza di “Ambasciatore dello sport italiano nel mondo” a Gianfranco Zola.

Zola, figura poliedrica del calcio italiano, noto dirigente sportivo, allenatore ed ex calciatore di fama, ricopre attualmente la carica di vicepresidente della Lega Italiana Calcio.

Riconosciuto come una vera e propria leggenda del Chelsea e universalmente considerato tra gli attaccanti italiani più talentuosi della sua generazione, Zola ha iniziato la sua carriera in Sardegna, per poi indossare le prestigiose maglie di Napoli, Parma e Chelsea, prima di concludere il suo percorso agonistico nell’isola con il Cagliari. A livello di successi internazionali, il suo palmarès vanta la vittoria di una Coppa Uefa, una Coppa delle Coppe e due Supercoppe Uefa.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it