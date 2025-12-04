Napoli-Cagliari, sugli spalti del Maradona 6 tifosi rossoblù nel settore ospiti

Il Cagliari cede il passo al Napoli negli ottavi di finale della Coppa Italia, perdendo solo ai calci di rigore per 10-9 dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, e di conseguenza esce ufficialmente dalla competizione.

Al vantaggio partenopeo nel primo tempo firmato da Lucca ha risposto Esposito nella ripresa mandando la gara ai rigori dopo un secondo tempo di grande voglia e intensità degli uomini di Pisacane. Dagli 11 metri, dopo una lunghissima serie, è stato fatale l’errore di Luvumbo che ha consegnato il pas per i quarti alla squadra di Conte.

A sostenere la squadra isolana, nonostante l’impegno infrasettimanale e le difficoltà negli spostamenti dall’Isola erano presenti 6 tifosi rossoblù che non hanno voluto mancare all’appuntamento per stare vicino ai loro beniamini in campo.

