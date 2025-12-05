Sassari, trasportava 10 ovuli contenenti 140gr di cocaina: scatta l’arresto

Le indagini hanno permesso di ricostruire che il corriere della droga era giunto in Sardegna con un volo proveniente da Milano

La Polizia di Sassari ha eseguito l’arresto di un cittadino nigeriano residente a Torino, fermato in possesso di oltre 140 grammi di cocaina.

Gli investigatori della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, insospettiti, hanno fermato l’uomo nella mattinata del 27 novembre e lo hanno accompagnato in ospedale per i necessari accertamenti clinici. Gli esami hanno confermato la presenza di dieci ovuli di cocaina nel suo tratto intestinale, che sono stati recuperati nel corso delle successive 24 ore.

Le indagini hanno permesso di ricostruire che il corriere era giunto in Sardegna con un volo proveniente da Milano e che il carico di droga era destinato al mercato illecito nel capoluogo sassarese. Le analisi condotte dal Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica hanno attestato l’elevata purezza dello stupefacente sequestrato.

Completate le formalità, l’arrestato è stato condotto al carcere di Bancali su disposizione della Procura della Repubblica. Le indagini proseguono per risalire a eventuali complici e definire la rete di distribuzione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it