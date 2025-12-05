Sassari, portò marijuana a scuola: chiesta la condanna per lo studente

Risale allo scorso marzo l’operazione antidroga condotta dalla Polizia Locale all’interno dell’Istituto Alberghiero di Sassari, che ha portato all’identificazione di uno studente. Durante il controllo, il cane antidroga in dotazione al comando di via Carlo Felice ha puntato il giovane, attirando l’attenzione dell’agente.

A seguito di ciò, è stata eseguita una perquisizione nello zaino del ragazzo, dove sono stati rinvenuti trenta grammi di cannabis. L’episodio ha portato a una successiva perquisizione domiciliare, in un centro del Sassarese, dove sono state sequestrate alcune piantine e semi di marijuana. Il giovane era stato quindi denunciato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nella mattinata di ieri, durante il giudizio abbreviato presieduto dal Gup Gian Paolo Piana, il Pubblico Ministero Lara Senatore, che aveva precedentemente richiesto il giudizio immediato, ha sollecitato la condanna dello studente a dieci mesi e venti giorni di reclusione.

