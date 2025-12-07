Giulini e Fiori sulla vittoria del Cagliari: “Non accontentiamoci”

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato ai microfoni di Dazn il successo per 1-0 contro la Roma invitando l’ambiente a non accontentarsi. Ha riconosciuto il valore della prestazione, ma ha ribadito che la squadra non deve lasciarsi andare all’entusiasmo.

“Questa maglia merita sempre di più” ha affermato. “Ce ne sono state altre dove potevamo fare qualcosa in più, anche a Napoli abbiamo messo dentro tanto. Dobbiamo continuare a metterci tanto anche alle prossime. Vorrei che la squadra si mettesse già da domani a lavorare per gli obiettivi”.

Giulini ha poi rimarcato l’importanza del progetto tecnico incentrato sui giovani, evidenziando la scelta dell’allenatore, promosso dalla Primavera, come un investimento sul futuro. Pur riconoscendo passi avanti nel gioco, ha sottolineato che “con più cattiveria avremo potuto raccogliere di più”.

Accanto al presidente anche Maurizio Fiori, nuovo partner del club, che ha espresso entusiasmo per l’avvio di questa fase societaria. “Siamo felici di affiancare Tommaso nei prossimi step” ha dichiarato, indicando il progetto stadio come uno dei capitoli principali. “Da tifoso penso che non si potesse iniziare meglio. Da domani anche noi lavoreremo sugli obiettivi che ci siamo prefissati durante le conversazioni che abbiamo fatto”.

