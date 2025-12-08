Meteo Sardegna, temperature in leggero rialzo e clima quasi autunnale

Il mese di dicembre si preannuncia più simile all’autunno che all’inverno sull’Isola, in linea con l’andamento meteorologico atteso per gran parte dell’Europa centro-meridionale. Secondo le previsioni un vasto e saldo anticiclone prenderà il controllo del Mediterraneo, garantendo un lungo periodo di tempo stabile e temperature insolitamete miti per la stagione, una condizione che si prevede persisterà almeno fino alla metà del mese.

Questa alta pressione sarà accompagnata da masse d’aria insolitamente calde alle quote superiori. Ciò provocherà un anomalo innalzamento dello zero termico e favorirà il fenomeno delle inversioni termiche. In Sardegna, questo si tradurrà in un’atmosfera più umida vicino al suolo, con la possibilità che il cielo non sia sempre limpido, e la comparsa di nebbie o nubi basse, specialmente nelle ore serali e mattutine.

Le proiezioni a medio termine suggeriscono che l’alta pressione potrebbe indebolirsi e cedere il passo a un sistema perturbato di origine atlantica intorno a metà dicembre. Questo potenziale cambiamento di circolazione potrebbe finalmente riportare instabilità atmosferica e un graduale abbassamento delle temperature, coinvolgendo anche la Sardegna dopo la prolungata parentesi di stabilità e caldo fuori stagione.

