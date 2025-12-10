Siniscola, scontro tra due mezzi pesanti: paura per un carico di Gpl

Attimi di forte apprensione ieri pomeriggio lungo la Statale 125, al chilometro 251 in territorio di Siniscola, dove intorno alle 14.40 due mezzi pesanti si sono scontrati frontalmente. Uno dei veicoli coinvolti era un’autocisterna carica di Gpl, rimasta gravemente danneggiata nell’impatto. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la situazione è apparsa subito delicata a causa del carico altamente infiammabile.

La squadra 9A del distaccamento di Siniscola è intervenuta immediatamente, mettendo in sicurezza l’area e i mezzi interessati. Vista la complessità dell’intervento, la Sala Operativa Provinciale ha attivato il modulo regionale travasi dei Vigili del fuoco: 7 unità specializzate del nucleo Nbcr (Nucleare Batteriologico Chimico Radiologico) del Comando di Sassari sono arrivate sul posto per procedere al trasferimento del Gpl in un’altra cisterna.

A coordinare le operazioni di soccorso è il funzionario di guardia del Comando provinciale di Nuoro. Lo svuotamento completo della cisterna, inclusa la fase gassosa del GPL, è avvenuta tramite l’accensione delle cosiddette “torce”, necessarie per la combustione controllata del gas residuo.

La 125 è stata completamente chiusa al traffico per consentire le operazioni in sicurezza. Presenti sul posto anche la Polizia Stradale e i tecnici Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nella messa in sicurezza dell’area.

