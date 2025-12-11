Cagliari, incendio a Sant’Elia: arrestato un 54enne responsabile del rogo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cagliari hanno proceduto all’arresto di un disoccupato 54enne, già noto alle Forze dell’Ordine e residente nel capoluogo. L’uomo è ritenuto responsabile dei gravi reati di incendio e maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei militari, avvenuto durante la notte, si è concentrato nel quartiere del nuovo borgo Sant’Elia, dove si era sviluppato un rogo all’interno di un appartamento situato al settimo piano di un condominio. All’arrivo, i Carabinieri hanno accertato che l’uomo aveva appiccato le fiamme nell’abitazione della sua compagna, presumibilmente come reazione al rifiuto della donna di consegnargli del denaro.

L’indagato è stato rintracciato e bloccato all’interno del palazzo dagli stessi Carabinieri, senza che l’episodio causasse feriti. Una volta ricostruita l’intera dinamica dei fatti e completate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito alla Casa Circondariale di Uta, in attesa delle decisioni che saranno prese dall’Autorità Giudiziaria.

