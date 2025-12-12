Dolianova, trovato con diverse dosi di hashish: 22enne in manette

La perquisizione personale sull'indagato ha portato al rinvenimento di altre quattro dosi della medesima sostanza e di 25 euro in contanti

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile, Compagnia di Dolianova, hanno eseguito un arresto durante la notte. Un 22enne studente, residente in città, è stato fermato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è scattato intorno all’una del mattino, quando una pattuglia in servizio nel centro abitato ha notato un comportamento sospetto.

L’episodio ha avuto inizio quando il giovane, alla vista dell’auto di servizio, ha tentato una fuga improvvisa subito dopo aver ceduto una dose di hashish (0,62 grammi) a un altro studente di 19 anni. Grazie all’intuizione operativa, i militari sono riusciti a intervenire immediatamente, bloccando l’acquirente e, poco dopo, a rintracciare il ventiduenne che si era nascosto nelle vie limitrofe.

La perquisizione personale sull’indagato ha portato al rinvenimento di altre quattro dosi della medesima sostanza e di 25 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. La successiva ricerca domiciliare ha permesso di sequestrare ulteriori sei dosi di hashish – per un totale di 13,77 grammi – oltre a un bilancino di precisione, strumento tipico dell’attività di spaccio.

Conclusa la ricostruzione dei fatti, il giovane è stato trasferito in caserma e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo e dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Cagliari. Il 19enne acquirente, invece, è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore.

