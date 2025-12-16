La corsa si è sviluppata inizialmente a piedi per poi proseguire a bordo di un'autovettura, ma la loro evasione è stata di breve durata

Sassari, furto in centro Vodafone e fuga: inseguiti e arrestati due uomini

Un’operazione notturna dei Carabinieri ha portato all’arresto di due individui sorpresi mentre stavano compiendo un furto all’interno di un punto vendita Vodafone a Sassari.

L’episodio criminale si è svolto in via Muroni, dove il negozio di telefonia mobile è stato preso di mira per la seconda volta, essendo stato già teatro di un precedente colpo. I militari della Sezione Radiomobile sono intervenuti tempestivamente, sorprendendo i malviventi mentre erano ancora all’interno dell’esercizio commerciale.

Alla vista delle pattuglie, i due hanno tentato disperatamente la fuga, innescando un breve inseguimento. La corsa si è sviluppata inizialmente a piedi per poi proseguire a bordo di un’autovettura, ma la loro evasione è stata di breve durata. I Carabinieri sono riusciti a fermarli poco dopo, bloccandoli e scortandoli in caserma.

L’arresto, avvenuto in flagranza di reato, rientra nel quadro delle intensificate attività di prevenzione e vigilanza dell’Arma. Le successive indagini hanno confermato che l’obiettivo del furto era il medesimo negozio già visitato dai ladri in precedenza, un dettaglio che è ora al vaglio degli inquirenti per approfondire possibili collegamenti con il colpo precedente.

