Santa Giusta, lavori anti erosione per salvare le rive dello stagno

L’emergenza erosione non riguarda solo le coste dell’Oristanese: anche le zone umide interne sono in pericolo. Nel comune di Santa Giusta, come riporta LinkOristano, sono in corso importanti interventi per la messa in sicurezza delle sponde dello stagno e per il ripristino del sentiero che circonda il ponte romano, estendendosi fino al cosiddetto ponte ‘e Gecca.

Due cantieri cruciali sono stati aperti di recente all’uscita del centro abitato, con la previsione di chiusura entro la fine dell’anno.

Il progetto più consistente riguarda le opere contro l’erosione, il cui primo lotto è stato finanziato dalla Regione tre anni fa con un investimento di 250.000 euro. Questi lavori si concentrano in particolare nell’area del boschetto di eucalipti.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale di Santa Giusta ha stanziato 51.000 euro specificamente per sistemare e recuperare l’area adiacente al ponte di epoca romana.

