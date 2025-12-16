Frana sull’Orientale Sarda, strada chiusa a Urzulei

Disagi alla viabilità nel Nuorese a causa di una frana che ha interessato la statale 125 “Orientale Sarda”. Il cedimento si è verificato all’altezza del chilometro 178,600, nel territorio comunale di Urzulei, rendendo necessaria la chiusura immediata del tratto in entrambe le direzioni di marcia.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e le squadre Anas, impegnate nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area.

L’obiettivo è consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni del versante interessato dalla frana. La situazione è in fase di risoluzione e ulteriori aggiornamenti sulla riapertura sono attesi nelle prossime ore.

