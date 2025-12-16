Maltempo nel Nuorese, Vigili del fuoco in azione: 70 interventi in poche ore

Ben 70 interventi da parte dei Vigili del fuoco: colpite soprattutto Baronia e Ogliastra, strade chiuse e allagamenti ma nessun ferito

Sono state 24 ore dense di lavoro per le squadre del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro, impegnate senza sosta dal tardo pomeriggio di ieri per fronteggiare i danni provocati dall’ondata di maltempo che ha interessato l’intero territorio provinciale. Dalla serata sono stati portati a termine circa 70 interventi, a conferma della vastità e dell’intensità dei fenomeni atmosferici.

Le situazioni più critiche si sono registrate nella zona della Baronia, con interventi concentrati in particolare nei centri di Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro. Problemi significativi anche in Ogliastra, dove Tortolì e Lanusei hanno fatto i conti con allagamenti e criticità diffuse.

Attualmente sul territorio operano circa 35 Vigili del fuoco con il supporto di 12 mezzi e attrezzature tecniche specialistiche, impegnati in operazioni legate a strade allagate, alberi pericolanti, dissesti statici, smottamenti, locali e abitazioni invasi dall’acqua, oltre al soccorso alle persone in difficoltà. In via precauzionale è stata disposta la chiusura di diverse strade.

Fortunatamente non si segnalano danni a persone e, con il passare delle ore, la situazione appare in graduale miglioramento, anche se il monitoraggio resta costante.

