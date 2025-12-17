Capoterra, nuovo assalto all’Isola Gas: terzo furto in pochi mesi

Ancora un furto all’Isola Gas di Capoterra, nella zona vicino alle Poste e al campo da rugby. Nella notte un gruppo di ignoti è tornato a colpire il distributore già preso di mira più volte negli ultimi mesi. A denunciare l’ennesimo episodio è la titolare, Barbara Lecca, che sui social ha pubblicato le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Dalle telecamere si vedono chiaramente tre malviventi, con il volto coperto, arrivare a bordo di un’auto e parcheggiare nei pressi dell’ingresso dell’esercizio commerciale. In pochi istanti uno di loro prende a calci la porta, sfondandola, mentre gli altri entrano per fare razzia della merce. In pochi minuti i ladri escono con scatoloni e oggetti sottratti, lasciandosi alle spalle danni ingenti.

Si tratta del terzo furto messo a segno nel distributore in un arco di tempo molto ristretto. Già nel mese di ottobre l’Isola Gas era stata colpita due volte, con un bottino che aveva raggiunto diverse migliaia di euro.

L’episodio si inserisce in un contesto più ampio di furti che sta interessando diverse zone dell’hinterland cagliaritano. Un esempio è il tentato furto sventato pochi giorni fa a Selargius dall’intervento congiunto di Polizia e Vigilanza privata. Crescono così la rabbia e la paura tra i commercianti, costretti a fare i conti non solo con le perdite economiche, ma anche con la sensazione di essere lasciati soli di fronte a un’escalation criminale che rischia di mettere in ginocchio intere attività.

