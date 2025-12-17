Sassari, incidente sulla pista di pattinaggio: donna in ospedale dopo una caduta

Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno escluso complicazioni gravi e dovrà osservare solo un breve periodo di riposo

Un momento di svago si è interrotto bruscamente ieri sera per una giovane donna che stava pattinando sulla pista di ghiaccio allestita in Piazza d’Italia. Intorno alle 22:00, la ragazza ha perso l’equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

Il personale del Pass Soccorso è intervenuto prontamente dopo la chiamata alla centrale operativa Areus, fornendo le prime cure direttamente sulla pista. Una volta stabilizzata, la giovane è stata accompagnata in ambulanza presso il pronto soccorso del Santissima Annunziata per gli esami del caso.

Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno escluso complicazioni gravi. Le condizioni della paziente sono stabili e i sanitari hanno prescritto solo un breve periodo di riposo e terapie domiciliari per permetterle di recuperare dal trauma della caduta.

