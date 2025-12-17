Paura sulla Sp 31 Sorgono-Austis: auto fuori strada si ribalta finendo in un terreno

Incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Provinciale 31, l’arteria che collega Sorgono ad Austis. Intorno alle 10:30, un giovane di 26 anni residente ad Austis è rimasto coinvolto in un pauroso fuori strada mentre si trovava alla guida della propria auto.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il veicolo ha perso aderenza all’uscita di una curva, ribaltandosi più volte prima di terminare la propria corsa in un terreno adiacente alla carreggiata, situato a un livello inferiore rispetto al piano stradale.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra 10A dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sorgono, che ha lavorato per estrarre il conducente dalle lamiere e mettere in sicurezza il mezzo. Il giovane è stato subito affidato alle cure del personale sanitario del 118 di Sorgono.

Dopo un primo trasferimento d’urgenza all’ospedale San Camillo di Sorgono, i medici hanno disposto il trasferimento del ferito, tramite elisoccorso, all’ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti e cure specialistiche. I rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati eseguiti dai Carabinieri della stazione di Desulo.

