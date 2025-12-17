Cagliari, possibile clamoroso ritorno: chiesto Dossena al Como

Il centrale difensivo, che ha già vestito la maglia rossoblù dal 2022 al 2024, è tornato dopo il lungo infortunio al legamento crociato

Il Cagliari ha iniziato concretamente a muoversi in vista della sessione invernale di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di mister Fabio Pisacane.

La prima mossa del Direttore sportivo Angelozzi, come confermato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stata quella di chiedere Alberto Dossena al Como.

Il centrale difensivo dei lariani ha indossato la maglia rossoblù dal 2022 al 2024 e fu proprio Pisacane a lanciarlo per la prima volta da titolare, in Serie B contro il Cosenza, quando sedette per una gara in panchina in attesa dell’arrivo di Ranieri.

Dossena è tornato da un lungo stop a seguito della rottura del legamento crociato e, ad oggi, lo spazio che troverebbe al Como sarebbe risicato. Il Cagliari ha avanzato la proposta per un clamoroso ritorno.

