Olbia, 3 cuccioli abbandonati nei giorni di Natale: salvati da un rifugio

Mentre la città si preparava a celebrare le festività, un episodio di estrema insensibilità ha scosso la comunità gallurese. Lo scorso 23 dicembre, tre cuccioli di appena quindici giorni di vita sono stati ritrovati chiusi all’interno di un sacco, abbandonati al loro destino proprio a ridosso del Natale.

A dare la notizia è l’associazione Lida di Olbia, i cui volontari sono intervenuti tempestivamente per trarre in salvo i piccoli. I cagnolini, che data la tenerissima età necessitano di cure costanti e allattamento artificiale, sono stati accolti presso il rifugio “I Fratelli Minori”, dove ora lottano per la sopravvivenza.

Dura la presa di posizione dei volontari, che hanno voluto sottolineare come simili atti di crudeltà siano figli di una cultura ancora troppo lontana dal rispetto per la vita animale. Secondo l’associazione, il gesto è: “frutto di mancanza di responsabilità, di una scelta che avrebbe potuto essere evitata semplicemente con la sterilizzazione”.

