Incendio nella notte a Teti, in fiamme tre auto

Paura nella notte a Teti, dove intorno alle 2.50 la squadra 1A del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Nuoro è intervenuta in via Dante per un incendio che ha coinvolto 3 autovetture.

All’arrivo sul posto, i Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere rapidamente il rogo e a mettere in sicurezza l’area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ai locali adiacenti e causare ulteriori danni.

Non si registrano feriti. Le cause dell’incendio non sono ancora state chiarite e sono attualmente in corso ulteriori accertamenti per stabilire l’origine delle fiamme. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Teti per gli adempimenti di competenza.

