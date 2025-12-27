Masua, cane bloccato su una parete rocciosa: salvato dai Vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 26 dicembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti nell’ex area mineraria di Masua, nel territorio comunale di Iglesias, per un delicato intervento di soccorso animale. Un cane da caccia, allontanatosi dal proprio padrone mentre inseguiva un gregge di capre, era rimasto bloccato su una parete rocciosa senza più riuscire a trovare una via di discesa.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso proprietario dell’animale, che ha contattato la sala operativa dei Vigili del fuoco. Sul posto è stata inviata una squadra di pronto intervento composta dagli specialisti Saf, speleo alpino fluviali, del Comando di Cagliari.

I soccorritori hanno raggiunto l’area impervia con un mezzo fuoristrada e hanno poi proseguito a piedi, attrezzando la parete rocciosa con corde e dispositivi tecnici specifici. Una volta raggiunto, il cane è stato messo in sicurezza e trasportato in una zona sicura, dove è stato riconsegnato al padrone in buone condizioni.

L’intervento si è concluso positivamente, evitando conseguenze per l’animale e confermando ancora una volta la professionalità delle squadre specializzate impegnate nei soccorsi in ambienti difficili.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it