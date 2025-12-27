Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali: confermato Kilicsoy

Le scelte di Baroni e Pisacane per Torino-Cagliari: rossoblù in campo con Zappa, Luperto e Deiola in difesa, confermato Kilicsoy dal primo minuto

È tutto pronto per il calcio d’inizio di Torino-Cagliari, match in programma questo pomeriggio e valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha sciolto le ultime riserve e definito l’undici titolare che scenderà in campo all’Olimpico Grande Torino.

In difesa, complici le assenze di Mina e Rodríguez, la linea centrale sarà affidata a Luperto e Deiola con Zappa, mentre Idrissi e Palestra saranno schierati sulle corsie laterali. A centrocampo spazio a Prati, che agirà in cabina di regia affiancato da Mazzitelli e Adopo, chiamati a garantire equilibrio e intensità nella zona nevralgica del campo.

In avanti Pisacane conferma Kilicsoy, premiato dopo la convincente prestazione dell’ultimo turno, affiancato da Gaetano in quello che potrebbe essere un 4-5-1 o 4-3-3 in fase di possesso.

Le formazioni

Torino (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Ismajli; Pedersen, Asllani, Gineitis, Lazaro, Vlasic; Adams, Simeone.

All. Baroni

Cagliari (3-5-2): Caprile; Luperto, Deiola, Zappa; Idrissi, Palestra, Prati, Mazzitelli, Adopo; Gaetano; Kilicsoy.

All. Pisacane

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it