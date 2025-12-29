Cagliari, dolce sorpresa Kilicsoy: il club a lavoro per trattenerlo in Sardegna

Nelle ultime due settimane il Cagliari, e la Serie A, hanno scoperto il talento di Semih Kilicsoy, finora rimasto in ombra nei suoi primi mesi nel calcio italiano.
L’attaccante turco classe 2005 è reduce da due gol consecutivi contro Pisa e Torino, di cui l’ultimo di pregevole fattura con una cavalcata di 80 metri e 3 avversari saltati prima di depositare la palla all’angolino basso della porta.
I rossoblù si sono subito attivati per il futuro del giovane attaccante su cui pende un diritto di riscatto a favore del club isolano di 12 milioni di euro da versare nelle casse del Besiktas. Gli isolani proveranno a trattare il costo con il club turco che detiene anche il 20% della futura rivendita del calciatore ma, nonostante questo, il futuro di Kilicsoy sembra sempre più orientato a proseguire in Sardegna.
