Sindia, schiacciato dal trattore: 57enne muore dopo due mesi in ospedale

Nonostante due mesi di lotta tra la vita e la morte, Antonio Oggianu si è spento presso l’Unità spinale dell’ospedale Marino di Cagliari.
L’uomo 57enne, originario di Sindia, era rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro lo scorso 24 ottobre nelle campagne verso Scano di Montiferro: mentre manovrava un trattore, era sbalzato a terra riportando traumi gravissimi.
Dopo il primo ricovero a Nuoro tramite elisoccorso, le sue condizioni erano rimaste critiche fino al tragico epilogo. Sull’accaduto proseguono le indagini dei Carabinieri di Macomer e dello Spresal per accertare eventuali responsabilità.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it