Panico a Ossi, armato di fucile si aggirava in centro: scatta l’arresto

Un intervento coordinato tra i militari della Sezione Radiomobile di Sassari e i colleghi della stazione locale ha neutralizzato una potenziale minaccia nel cuore di Ossi.

L’operazione è scattata nella notte tra il 26 e il 27 dicembre, a seguito di una segnalazione al 112 che indicava un individuo armato di fucile tra le vie del centro. L’uomo è stato intercettato vicino alla sua residenza: a poca distanza, sopra un muretto, è stato rinvenuto un fucile calibro 12 con matricola cancellata e canne accorciate, già carico.

Dopo la convalida dell’arresto per ricettazione e porto di arma clandestina, il GIP ha disposto per lui la detenzione domiciliare.

