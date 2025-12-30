Tari a Cagliari, Serra: “La Giunta prometteva tagli, ora (forse) contenere aumenti”

Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, interviene duramente sulle recenti dichiarazioni dell’assessora Giua Marassi in merito alla gestione dei rifiuti.

Secondo l’esponente azzurro, le aspettative dei cittadini sono state deluse: “La promessa era una drastica riduzione della TARI e sappiamo tutti come è andata a finire.” Serra evidenzia come l’attuale amministrazione abbia abbassato le ambizioni, passando dai tagli ai tentativi di contenimento: “Ora, più realisticamente, si dice che la Giunta farà tutto il possibile per contenere gli importi che dovranno essere pagati dai cittadini. Non è dato sapere in cosa consistano tali tentativi, considerato che l’amministrazione, anche per il nuovo appalto, ha confermato un sistema che, alla prova dei fatti, non ha dato i frutti promessi dalla precedente Giunta Zedda, che varò anche il modello vigente in questi anni.”

Il segretario punta il dito contro le inefficienze del porta a porta, citando l’eccesso di plastica per i contenitori e l’impatto dei mezzi sulla viabilità: “La raccolta così organizzata ha messo in circolazione tonnellate di plastica con i mastelli, che prima o poi dovranno essere smaltiti; immette in strada un numero di mezzi superiore a quello necessario con altri sistemi, con conseguenze facilmente immaginabili sul piano del traffico e dell’inquinamento; e determina costi destinati a crescere nel tempo. E con l’aumento dei costi cresce anche la TARI, mentre la città è più sporca. Insomma – conclude Serra – l’unico obiettivo green conseguito è lasciare al verde i cagliaritani.”

