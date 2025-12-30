Oristano e Cabras, Capodanno senza guardia medica

Il 2026 inizia in salita per l’assistenza sanitaria tra Oristano e Cabras. La Asl 5 e il Distretto sanitario locale hanno annunciato pesanti interruzioni del servizio di continuità assistenziale: il primo dell’anno il presidio di Oristano sarà completamente inaccessibile, mentre a Cabras i battenti chiuderanno alle 10:00 del mattino per riaprire solo il giorno seguente.

Una situazione che costringerà i cittadini a rivolgersi in massa al Pronto Soccorso, rischiando di intasare le urgenze anche per codici minori.

Il calendario dei disservizi proseguirà per gran parte del mese: a Oristano le chiusure totali sono già previste per il 2, il 7 e il 14 gennaio, con un ulteriore stop notturno fissato per il 24.

