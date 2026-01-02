Saldi invernali, nel Sud Sardegna giro d’affari da oltre 32 milioni di euro

Partiranno sabato 3 gennaio anche in Sardegna i saldi invernali, pronti ad accompagnare lo shopping delle famiglie per i prossimi due mesi. Nel Sud Sardegna, secondo le stime del Centro Studi Confcommercio Sud Sardegna, il valore complessivo delle vendite legate agli sconti raggiungerà i 32.297.300 euro, un dato sostanzialmente in linea con quello registrato lo scorso anno, anche se con una lieve flessione.

Saranno circa 159.100 le famiglie coinvolte negli acquisti di fine stagione. La spesa media prevista è di 203 euro per nucleo familiare, mentre l’esborso medio pro capite si attesterà intorno ai 92 euro, un euro in meno rispetto al 2025. Numeri che delineano un mercato stabile, capace di reggere ma non di crescere.

Un equilibrio che risente in modo significativo dell’anticipo degli acquisti, favorito dalle promozioni di novembre e dalla cosiddetta Black Week, che ha sottratto parte della spesa tradizionalmente concentrata nei saldi. “I dati ci restituiscono un quadro di sostanziale tenuta, molto simile a quello dello scorso anno” spiega Giuseppe Scura, direttore di Confcommercio Sud Sardegna. “Ma è evidente che la Black Week ha inciso in maniera significativa, anticipando una parte importante degli acquisti. Oggi i saldi non sono più l’occasione per comprare il superfluo, ma uno strumento per soddisfare bisogni concreti”.

