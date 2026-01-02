Cagliari-Milan, i convocati rossoblù: Pisacane ritrova Luvumbo

Rientrano dall'infermeria Mina e Rodriguez, mentre si rivedono anche Luvumbo e Liteta eliminati in Coppa d'Africa con le rispettive nazionali

Sono 26 i giocatori scelti da Fabio Pisacane per l’anticipo di Serie A Cagliari-Milan, in programma questa sera alle 20.45 all’Unipol Domus. Una gara delicata per entrambe le squadre, che si presentano all’appuntamento con motivazioni forti e prospettive di classifica differenti.

Il tecnico rossoblù recupera pedine importanti rispetto all’ultima uscita vittoriosa di Torino. Tornano a disposizione Mina e Rodriguez, assenti nel match contro i granata per attacco influenzale, così come Luvumbo e Liteta, rientrati dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione delle rispettive nazionali. Restano invece indisponibili i lungodegenti Zé Pedro, Folorunsho, Belotti e Felici.

Figura nell’elenco dei convocati anche Radunovic, nonostante sia prossimo al trasferimento allo Spezia. Il giocatore infatti è in attesa del rientro in Sardegna del portiere Sherri, attualmente in prestito al Frosinone. Una volta rientrato l’albanese potrà unirsi ai nuovi compagni.

Il Milan arriva nell’Isola con il morale alto dopo il convincente successo sull’Hellas Verona, impreziosito dalle prime due reti stagionali di Nkunku, che hanno rilanciato i rossoneri nella corsa alle posizioni di vertice. Il Cagliari, dal canto suo, si affaccia alla sfida forte della rimonta esterna contro il Torino, un risultato che ha dato ossigeno alla classifica e nuova fiducia all’ambiente.

A guidare l’entusiasmo rossoblù sarà ancora una volta Semih Kilicsoy. Il giovane attaccante turco continua a crescere e a incidere, trovando il gol per la seconda gara consecutiva e confermandosi una delle note più liete dell’ultimo periodo.

