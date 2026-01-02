Calciomercato Cagliari, sondaggio della Fiorentina per Luvumbo

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato e si appresta ad entrare nel vivo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche in casa Cagliari che, con ogni probabilità, effettuerà delle mosse tra acquisti e cessioni.

Per quanto riguarda le possibili partenze nelle ultime ore è circolato il roumor per cui la Fiorentina, intenzionata a rivoluzionare la rosa per cercare di ottenere la salvezza, avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante angolano del Cagliari Zito Luvumbo.

Il classe 2002 è reduce da un’annata solare 2025 non brillante, certamente al di sotto delle aspettative che si erano creato su di lui e, con l’arrivo di Pisacane in panchina, non è più un titolare fisso della formazione rossoblù; per questa serie di ragioni non sarebbe da escludere che la società isolana dia il proprio benestare alla cessione.

