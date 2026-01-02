Sport Calciomercato Cagliari, sondaggio della Fiorentina per Luvumbo

Calciomercato Cagliari, sondaggio della Fiorentina per Luvumbo

La società viola, in aria di rivoluzione per cercare di ottenere la salvezza, avrebbe sondato anche l'angolano classe 2002 del Cagliari

Di
Redazione Cagliaripad
-

Il calciomercato invernale è ufficialmente iniziato e si appresta ad entrare nel vivo nelle prossime ore e nei prossimi giorni, anche in casa Cagliari che, con ogni probabilità, effettuerà delle mosse tra acquisti e cessioni.

Per quanto riguarda le possibili partenze nelle ultime ore è circolato il roumor per cui la Fiorentina, intenzionata a rivoluzionare la rosa per cercare di ottenere la salvezza, avrebbe fatto un sondaggio per l’attaccante angolano del Cagliari Zito Luvumbo.

Il classe 2002 è reduce da un’annata solare 2025 non brillante, certamente al di sotto delle aspettative che si erano creato su di lui e, con l’arrivo di Pisacane in panchina, non è più un titolare fisso della formazione rossoblù; per questa serie di ragioni non sarebbe da escludere che la società isolana dia il proprio benestare alla cessione.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE