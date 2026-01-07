Province Oristano Oristano, il vento sradica la grande stella natalizia che cade sopra un’auto

Oristano, il vento sradica la grande stella natalizia che cade sopra un’auto

Si sono verificati diversi disagi alle viabilità; fortunatamente il fatto non ha riscontrato persone ferite scongiurando la tragedia

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: LinkOristano

Il brusco peggioramento meteo non ha risparmiato Oristano, colpita sin dall’alba da un mix di pioggia, grandine e vento impetuoso.

Le forti raffiche hanno causato diversi disagi alla viabilità, ma l’episodio più rilevante si è verificato in pieno centro storico: in piazza Cattedrale, la scenografica stella luminosa posizionata per le feste è stata sradicata dalle folate, precipitando su una vettura parcheggiata nelle vicinanze.

Nonostante i seri danni riportati dal mezzo, il crollo non ha causato feriti.

