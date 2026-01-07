Oristano, il vento sradica la grande stella natalizia che cade sopra un’auto

Il brusco peggioramento meteo non ha risparmiato Oristano, colpita sin dall’alba da un mix di pioggia, grandine e vento impetuoso.
Le forti raffiche hanno causato diversi disagi alla viabilità, ma l’episodio più rilevante si è verificato in pieno centro storico: in piazza Cattedrale, la scenografica stella luminosa posizionata per le feste è stata sradicata dalle folate, precipitando su una vettura parcheggiata nelle vicinanze.
Nonostante i seri danni riportati dal mezzo, il crollo non ha causato feriti.
