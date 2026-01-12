Sassari, ladri spaccano vetrata di una pizzeria: rubati il fondo cassa e birre

Non si arresta l’ondata di spaccate nel cuore di Sassari. L’ultima vittima di questa scia di furti è la pizzeria Monhos, situata tra via Torres e viale Umberto, colpita nelle prime ore di oggi, lunedì 12 gennaio.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 4:00 del mattino con una modalità ormai tristemente nota: i malviventi hanno utilizzato un grosso masso per sfondare la vetrata d’ingresso e guadagnarsi un varco verso l’interno. Una volta entrati, i ladri hanno puntato dritti al registratore di cassa e al reparto bevande, fuggendo poco dopo con un misero fondo cassa e alcune bottiglie di birra.

A fronte di un bottino decisamente esiguo, restano invece i pesanti danni strutturali lasciati dal raid; i costi per la riparazione della vetrina e la sistemazione del locale superano di gran lunga il valore di quanto sottratto. Le forze dell’ordine hanno già avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili, analizzando i rilievi effettuati sul posto.

L’episodio ha riacceso il clima di insicurezza tra gli esercenti del centro sassarese, sempre più allarmati da una sequenza di furti con scasso che sta colpendo sistematicamente le attività commerciali del quartiere.

