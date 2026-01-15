Cagliari, trovati in un B&B con cocaina e una pistola: un arresto e due denunce

Il sequestro ha riguardato oltre 60 grammi di cocaina, un’analoga quantità di sostanza da taglio e una pistola a tamburo calibro 22

Un’importante operazione antidroga e contro il possesso di armi illecite è stata condotta ieri sera dai Carabinieri della Stazione di Cagliari Stampace, con il supporto dei militari di Assemini, Pirri e Iglesias. L’intervento, avvenuto nel cuore del centro storico, ha portato all’arresto di un trentenne residente a Cagliari e alla denuncia di altri due soggetti.

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione partita dal gestore di un B&B nel quartiere Castello. Intervenuti sul posto, i militari hanno sorpreso tre uomini (rispettivamente di 30, 40 e 25 anni, tutti con precedenti) all’interno di una camera. In un disperato tentativo di evitare il controllo, i tre hanno cercato di gettare della droga nello scarico dei sanitari, ma sono stati bloccati tempestivamente. Il sequestro ha riguardato oltre 60 grammi di cocaina, un’analoga quantità di sostanza da taglio e tutto l’occorrente per preparare le dosi.

La successiva perquisizione domiciliare a casa del trentenne ha aggravato drasticamente la sua posizione: gli uomini dell’Arma hanno infatti scovato una pistola a tamburo calibro 22 con la matricola cancellata, già carica e pronta a sparare.

Mentre il trentenne è stato condotto nel carcere di Uta con le accuse di detenzione di arma clandestina e spaccio, per i suoi complici (residenti a Iglesias e Assemini) è scattata la denuncia a piede libero per concorso in detenzione di stupefacenti.

