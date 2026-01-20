Spettacolo della natura a Ulassai: le piogge rinvigoriscono le cascate

Le forti e incessanti piogge che da ieri si stanno abbattendo sulla Sardegna, causate dal passaggio del ciclone “Harry”, portano parzialmente anche buone notizie.
A Ulassai il continuo flusso d’acqua caduto ha rinvigorito le cascate che sgorgano copiose dalle rocce creando un vero e proprio spettacolo della natura.
D’altro canto, in molte località dell’Isola, il maltempo sta creando diversi disagi, in modo particolare nella zona del cagliaritano con alberi sradicati, strade chiuse e allagamenti consistenti lungo le carreggiate.
